В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» мобильная бригада врачей обследует посетителей агромаркета «Пехет»

Как отметила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова, во Всемирный день здоровья особенно радостно видеть, как жители республики делают осознанный выбор в пользу заботы о себе. Сегодня в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Минздрав Чувашии организовал выезд мобильной бригады врачей в агромаркет «Пехет». Руководитель Минздрава Чувашии проверила качество организации осмотров, а также пообщалась с жителями.

«С удовольствием отмечаю, с каким интересом люди подходят к вопросам своего благополучия. Это наглядное воплощение того, что профилактика становится нормой жизни», — подчеркнула председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

Сегодня каждый посетитель агромаркета может пройти комплексное обследование и получить консультации специалистов. Врачи проводят измерение артериального и внутриглазного давления, определяют уровень холестерина и глюкозы в крови, а также рассчитывают индекс массы тела. Для более детальной диагностики доступны ЭКГ и биоимпедансометрия. Кроме того, организованы консультации врачей-специалистов, включая первичный осмотр и индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению стоматологических заболеваний для взрослых и детей. Особое внимание уделяется онконастороженности: специалисты проводят осмотр кожных покровов и полости рта для выявления возможных новообразований.

Лариса Тарасова отметила, что сегодняшняя акция стала ярким продолжением проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью», который будет обязательно продолжен этим летом. В 2025 году профилактические обследования в рамках проекта прошли около 70 тысяч человек, что позволило впервые выявить 1,6 тысячи заболеваний.

«Сегодня, общаясь с жителями, я еще раз убедилась, насколько востребована и полезна эта инициатива. Люди искренне рады такому вниманию к своему здоровью, а медики с энтузиазмом делают акцент на превентивной медицине. В современном мире, нацеленном на активное долголетие, именно профилактика заболеваний приобретает ключевое значение. Мы больше не можем относиться к здоровью как к данности. Это наш главный капитал, который требует постоянных и грамотных инвестиций. Своевременная диагностика и формирование здоровых привычек — это не просто медицинская рекомендация, а фундаментальная основа для сохранения высокого качества жизни на долгие годы», — поделилась министр в своих социальных сетях.

Жительница города Чебоксары Елизавета Димитриева призналась, что старается принимать активное участие в профилактических акциях, в первую очередь для того, чтобы сохранять активное долголетие.

«Спасибо врачам, которые выходят в народ. Это очень удобно для жителей. Тут и ЭКГ снимают и кровь проверяют и рекомендации дают. В прошлом году проходила обследование на «Шаге к здоровью», рада, что и сегодня выдалась такая возможность», — отмечает чебоксарка.

Минздрав Чувашии.