Правила приема в вузы серьезно изменились. Что нужно знать абитуриенту в 2026 году?

В прошлое уходит подача документов через информационные системы университетов. Они часто сбоили. Теперь только три пути: лично в вузе, через сервис «Поступление в вуз онлайн» или по почте.

С этого года целевые места устанавливаются с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ.

Раньше выпускники колледжей могли поступать в вуз без ЕГЭ по внутренним испытаниям. Теперь — только при приеме на программы того же профиля, что был в колледже. В остальных случаях придется сдавать экзамен.

Минимальные баллы ЕГЭ выросли.

Минобрнауки ощутимо повысило пороговые значения сразу по шести предметам:

◽️химия и биология — с 39 до 40 баллов

◽️физика — с 39 до 41

◽️информатика — с 44 до 46

◽️история — с 36 до 40

◽️иностранный язык — с 30 до 40

Вузы имеют право повышать планку, так что это только нижняя граница.

Физика становится обязательной.

Увеличилось число направлений, где физика — обязательный ЕГЭ. Например, в Сибирском федеральном университете — для радиотехники, радиоэлектронных систем, фотоники и других. В МГТУ им. Баумана физика обязательна для всех инженерных специальностей.

Сроки обучения меняются.

К пилотному проекту по переходу на новые уровни высшего образования (с 2023 года он шел в шести вузах) теперь присоединились еще 11. В МИФИ по большинству направлений срок обучения составит 5.5 лет. По IT-направлениям — 4 года, этого достаточно для выхода на работу.

Олимпиадникам — новые условия.

Вузы скорректировали списки олимпиад, дающих право на поступление без вступительных испытаний.

Возможно, так надеются справиться с наплывом олимпиадников, которые занимают по некоторым направлениям все бюджетные места, не оставляя шансов обычным абитуриентам.

По информации сайта rg.ru.