Отделение СФР по Чувашии начало перечислять выплаты ветеранам ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы Отделение СФР по Чувашии перечислит ежегодную выплату ветеранам ВОВ. Ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей придет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вместе с апрельской пенсией.

Выплаты ветеранам назначены автоматически, обращаться с дополнительным заявлением в СФР не нужно. Ежегодная выплата установлена ветеранам, которые во время ВОВ несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания ветеранам за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств в период ВОВ и по другим основаниям.

Если ветеран получает пенсию на банковскую карту, выплата поступит на ту же карту. При доставке пенсии через почту — средства доставит почтальон на дом.

Отделение СФР по Чувашии.