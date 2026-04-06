Боец в зоне СВО пополнил ряды Чувашского отделения «Единой России»

Партбилет и значок Юрию Богданову вручил Сергей Артамонов

Участник специальной военной операции, руководитель Чувашской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО» Юрий Богданов вступил в ряды «Единой России».

Партбилет и нагрудный значок новому однопартийцу передал в зоне проведения СВО Председатель Правительства Чувашии, и.о. секретаря реготделения «Единой России» Сергей Артамонов. В это время делегация республики находилась в Запорожской области и Донецкой Народной Республике с гуманитарной миссией.

Юрий Богданов был призван сразу после объявления частичной мобилизации, и в настоящее время несёт службу на Запорожском направлении. Через несколько месяцев после отправки Юрия его отец подписал контракт и сегодня также продолжает выполнять задачи в одном из разведывательных подразделений – на соседнем участке фронта.

Новый партиец отмечает, что быть на передовой – это всегда работать в команде, плечом к плечу с надёжным плечом товарищей. Именно этот опыт совместной результативной деятельности Юрий Богданов намерен применять и по партийной линии. В беседе с премьер-министром он подчеркнул, что главная мотивация для вступления в партию – это реальная возможность приносить пользу жителям Чувашии.