Ошибки случаются, но их можно исправить

В редакцию газеты обратился наш постоянный читатель с просьбой поднять тему неправильного оформления вывесок и адресных указателей, особенно при переводе надписей с русского на чувашский язык. Ведь нередки случаи, когда из-за неграмотного перевода или невнимательности улицы, названные в честь мужчин, превращаются в улицы, названные в честь женщин.



О том, что ошибок на вывесках и указателях в городе немало, знаю не понаслышке. До сих пор помню, как, впервые оказавшись в Шумерле, увидела на одной из вывесок сразу несколько. Понятно, что в городе преобладает русскоязычное население, но ведь есть и люди, знающие второй государственный язык республики на должном уровне. Почему бы не подсуетиться и не обратиться за помощью к ним?



Вооружившись фотокамерой, отправилась изучать шумерлинские вывески, и первой в очереди была именно та, которая привлекла мое внимание более 20 лет назад — крупная вывеска на ювелирной мастерской. И что вы думаете? Ничего не изменилось — эти 4 ошибки никуда не исчезли… Хотя сама вывеска могла и поменяться.



Как отмечается в открытых источниках, бизнес, в отличие от государственных и муниципальных учреждений, не обязан дублировать свои надписи на чувашском языке. Приятно, что некоторые уделяют этому моменту внимание, но если уж оформлять, то надо бы правильно.



Присмотрелась и к табличкам госучреждений — видно, что в данном случае руководители отнеслись к дублированию ответственно. Наверняка обратились к специалистам, ведь перевод различных форм правления и названий министерств подвластен далеко не каждому носителю языка.



В числе ошибок, замеченных на предприятиях города, — незавершенный перевод, когда часть дубляжной вывески оформлена на чувашском, а часть по-прежнему на русском.



На одной из вывесок известной торговой сети было замечено странное слово «хушмалăара»: возможно, переводчик решил проявить свое творчество в переводе слова «приложение» и перевел его на свое усмотрение, а затем кто-то ошибся в одной букве и слово получилось неузнаваемым.



В процессе передвижения по городу был замечен и такой интересный момент. Улица Маршала Жукова была запечатлена на домах сразу в трёх вариантах: ул. Жукова, ул. М. Жукова, а также в правильном варианте — ул. Маршала Жукова. Но это уже совсем другая история.



Мы продолжим наблюдать за грамотным оформлением вывесок на зданиях и остановках, адресных табличках. Хотим отметить, что услуги по переводу с русского на чувашский язык предоставляются и в редакции газеты «Вперёд».

Татьяна Александрова.