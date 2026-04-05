Знак Почётного гражданина Чувашии вручили Герою России в зоне СВО

Ранее Указ о присвоении высшего знания был подписан Главой республики Олегом Николаевым

Герою России, генерал-майору Андрею Буйлову вручили высшую награду Чувашской Республики — Знак Почётного гражданина Чувашской Республики. Событие состоялось в зоне проведения специальной военной операции во время гуманитарной миссии делегации Чувашии в новые регионы.

Слова благодарности и поздравления от имени главы Чувашии Олега Николаева передал герою премьер-министр Сергей Артамонов.

Андрей Буйлов родом из Чувашии, г. Новочебоксарска. Он выбрал путь служения Родине, начав его с Суворовского военного училища и Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации. Сейчас он — заместитель Командующего 2-й Гвардейской Общевойсковой Армии, которая выполняет задачи на самых сложных участках специальной военной операции.

Источник: km.cap.ru