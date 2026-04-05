Диспансеризация важна и нужна

Болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет лидируют в структуре заболеваемости взрослых жителей Чувашии. Такие данные получены по итогам диспансеризации населения в 2025 году.

Всего за год было впервые выявлено 43,9 тыс. случаев хронических заболеваний, больше половины случаев — у лиц в трудоспособном возрасте на ранних стадиях развития заболеваний. Впервые выявлено 948 случаев злокачественных новообразований (2024 г. – 663), из них 34 % случаев у лиц трудоспособного возраста. 61,8 % злокачественных новообразований удалось выявить на 1-2 стадии заболевания, когда высока вероятность выздоровления.



В прошлом году профосмотры и первый этап диспансеризации прошли 586,5 тыс. человек, из них 37,7 % были направлены на дополнительные обследования и консультации специалистов. Особое внимание уделялось диспансеризации граждан репродуктивного возраста (18-49 лет). Свои возможности с этой точки зрения проверили 149,6 тыс. человек (93,8 % от плана). Причем женщины были активнее, чем мужчины.



За 2 месяца этого года профосмотры и первый этап диспансеризации, в том числе углубленной, прошли 99,8 тыс. человек (17 % от годового плана).



