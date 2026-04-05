Банковский кешбэк не облагается НДФЛ

Банковский кешбэк – денежные средства или бонусы, полученные в рамках банковских программ лояльности. Такой доход не признается налогооблагаемым и освобожден от НДФЛ. Исключение составляют ситуации, когда кешбэк получен не в рамках публичной оферты, в рамках трудовых отношений или в качестве платы за оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров).

Облагаются НДФЛ доходы от банков в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах). Основанием для расчёта НДФЛ являются сведения, которые банки представляют в налоговые органы. С этими сведениями можно ознакомиться на сайте ФНС России в личном кабинете физического лица («Сведения о доходах» – «Проценты по вкладам»). Информация предоставляется банком общей суммой всех полученных физическим лицом процентов по вкладам за год без разбивки по отдельным вкладам, счетам. Если данные не соответствуют сведениям налогоплательщика, необходимо обращаться в банк для уточнения.



Налог на проценты по вкладам будет рассчитан налоговыми органами на основании информации от банков и включен в налоговое уведомление. Пока НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам за 2025 год налоговыми органами не рассчитывался.



Таким образом, распространяющаяся в СМИ информация о том, что налоговые органы начали облагать банковский кешбэк НДФЛ, не соответствует действительности. При возникновении вопросов о рассчитанном банком доходе налогоплательщику рекомендуется обратиться в кредитную организацию.

Управление ФНС по Чувашии.