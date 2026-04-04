С 15 марта по 30 сентября в России проходит федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»

Основная цель кампании — снижение риска возникновения рукотворных природных пожаров, в том числе самовольных выжиганий сухой травы.



Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и т.д. с нарушением требований привил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.



Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах, не жгите траву, тушите костры, не бросайте окурки. Распространяйте информацию о противопожарной кампании. Сообщайте о пожарах по телефону Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства 8-800-100-94-00 или в службу спасения 112, по телефону Региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(8352) 40-24-00, 40-22-33.

Г. Кулясов, лесничий лесной охраны по Шумерлинскому лесничеству.