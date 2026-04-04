А вы правильно храните зубную щетку?

Современная зубная щетка с нейлоновыми щетинками появилась в 1938 году и с тех пор стала неотъемлемой частью ежедневной гигиены. Зубная щетка — предмет, который мы используем каждый день, не задумываясь о мелочах. Но именно в этих деталях скрывается разница между формальным уходом и настоящей заботой о здоровье. Казалось бы, всё просто — почистил зубы

и поставил щетку на место. Но мы часто совершаем ошибки, которые сводят на нет наши старания по уходу за зубами.

Какие же ошибки при использовании зубной щетки мы чаще всего совершаем?

Хорошо не промываем щетку или насадку электрической щетки после чистки зубов (остатки зубной пасты и зубного налета — идеальная среда для микробов). Постоянно храним щетку в дорожном колпачке (он хороший вариант в поездках, но дома создает минипарник, внутри которого все поверхности долго остаются влажными, и даже может способствовать появлению плесени). Храним щетки в тесном контакте друг с другом (такое соседство может привести к обмену микрофлорой, что нежелательно при заболеваниях или ослабленном иммунитете у одного из членов семьи).

Храним щетки на открытом воздухе в совмещенном санузле (при смыве унитаза микроскопические капли воды с микробами могут оседать на поверхностях, в том числе и на зубных щетках) или в ванной, где стоит лоток для животных. В таких случаях лучше хранить щетку в закрытом шкафчике.

С заблуждениями о хранении и замене зубных щеток сталкиваются порой самые внимательные и заботящиеся о своем здоровье люди. Какие же эти заблуждения? Например, можно иногда воспользоваться чужой щеткой, если хорошо ее промыть (но это прямой путь к обмену не только микробами, но и вирусами, например, герпеса или гриппа); менять щетку 1-2 раза в год достаточно, ведь она выглядит вполне нормально. Есть люди, которые, опасаясь микробов, регулярно обрабатывают щетки хлоргексидином или кипятят их. Хлоргексидин не повредит материалы, но и не избавит щетинки от всех микробов — часть из микроорганизмов может быть устойчива к антисептикам. А кипячение вредит нейлоновым щетинкам. Всемирная организация здравоохранения и ведущие стоматологические ассоциации рекомендуют менять зубную щетку каждые 3 месяца, даже если внешне она выглядит хорошо. Если щетинки щетки распушились или вы сделали профессиональную чистку зубов у стоматолога, а также если недавно переболели вирусной инфекцией — поменяйте щетку раньше.



По информации Роспотребнадзора.