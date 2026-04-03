Призыв без проволочек

В Генштабе рассказали об особенностях комплектования Вооруженных Сил РФ весной этого года

В этом году в России не будет традиционного весеннего призыва на военную службу. Все мероприятия, связанные с набором пополнения в армию, стартовали с 1 января 2026 года. Однако сроки отправки призывников в ВС РФ не изменились. Как и ранее, молодые люди будут отправляться к месту службы два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы по призыву также не меняется и по-прежнему составляет 12 месяцев.

В Генштабе подвели итоги осеннего призыва прошлого года и рассказали об особенностях комплектования Вооруженных Сил РФ и других войск весной 2026 года. Как сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, задание на призыв, установленное указом Президента РФ, выполнено полностью. Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тысяч человек.



Цимлянский напомнил, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», с этого года призыв граждан на военную службу проводится с 1 января по 31 декабря. То есть в течение всего года. В Генштабе уточнили порядок пополнения призывниками воинских подразделений после отмены осеннего и весеннего призывов. «Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок», — рассказал Цимлянский. При этом в случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое решение подлежит отмене. Решение комиссии о призыве на военную службу будет действительно в течение года.

Такой подход позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, значительно повысит качество призыва, а также сократит время нахождения призывников в военкоматах. Цимлянский подчеркнул, что от призыва освобождаются граждане, которые находились в добровольческих формированиях и не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях. Кроме того, под освобождение попадают граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках.



Замначальника Генштаба подчеркнул, что срочники для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. «Около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска», — сказал Цимлянский. Он отметил, что текущий призыв проводится с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Это позволяет при наличии достаточных оснований предоставлять отсрочки гражданам без личной явки на заседание призывной комиссии. Также для оповещения призывников применяются электронные повестки. В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 дней к гражданину начинают применяться временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

Источник: rg.ru.

Кстати

В марте Государственная служба Чувашии по делам юстиции сообщила, что

по итогам призыва 2025 года Военный комиссариат Чувашской Республики занял 3-е место среди военных комиссариатов второго разряда Центрального военного округа в ежегодном конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе среди субъектов РФ.

