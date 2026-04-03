Молодёжи нужно показать перспективы развития бизнеса на селе

31 марта в Шумерлинском округе стартовал республиканский пилотный проект «Где родился,

там и пригодился!», направленный на поддержку молодёжного предпринимательства на селе.

Инициатива, поддержанная Общественной палатой Чувашской Республики и молодёжными организациями, предполагает встречи со школьниками, студентами и их родителями, а также практические семинары по профориентации и бизнес-планированию. Цель проекта — показать перспективы молодёжи в родных краях и помочь создать новые предприятия в сельской местности.



Первые встречи в рамках проекта прошли на двух площадках. Со школьниками 8-10 классов диалог состоялся в молодежном центре «Дружба». А в Шумерлинском политехническом техникуме к разговору присоединились студенты и их родители.

Подробнее о проекте рассказывает член президиума Союза отцов России, профессор Олег Волков:

Фраза «Где родился, там и пригодился» — это об ответственности и ценности малой родины, ведь именно там человек может лучше всего реализовать свои таланты. Наш проект направлен на выявление и поддержку сельского молодёжного предпринимательства в Чувашии. Мы хотим показать, что молодёжь — это будущее региона.

Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Чувашской Республики, Управления Главы республики по молодёжной политике, региональных отделений Союза отцов и Движения первых, а также Республиканского бизнес-инкубатора.

Сначала мы проведём встречи со старшеклассниками и их родителями в базовых школах всех сельских округов. Затем — практические семинары «Лоцман-PRO» и «Лоцман-PRO Бизнес» для студентов — уроженцев села. Семинары будут включать тестирование по профориентации и оценке предпринимательского потенциала, мотивационные выступления успешных местных бизнесменов и презентации экспертов.

Почему сейчас молодёжь в основном занимается бизнесом в городах? Потому что не видит перспектив, а семьи не чувствуют поддержки. Нужно со школьной скамьи создавать условия, при которых сельчане почувствуют заботу и уверенность в завтрашнем дне. Проект поможет закрепить молодёжь на селе, увеличит число новых предпринимателей в муниципалитетах и откроет молодому поколению реальные перспективы на своей малой родине.

В общем, идея в том, чтобы показать сельской молодёжи: можно быть успешным и строить будущее там, где ты вырос, не уезжая в город.



А. Иванов, председатель Общественной палаты Шумерлинского округа.