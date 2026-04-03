- Земельный участок был куплен во время брака, оформлен на мое имя. С супругой в разводе уже больше десяти лет. Сейчас планирую продать участок. Риелтор и покупатель настаивают на получении согласия бывшей супруги, говорят, что Росреестр не пропустит сделку без такого согласия и поставит какую-то отметку. Нужно ли получать согласие бывшей жены, если мы с ней не общаемся уже много лет и я даже не знаю, как ее найти?
Андрей, г. Чебоксары.
Отвечает руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева:
- На бывших мужа и жену не распространяются права и обязанности супругов, установленные семейным законодательством. Соответственно, в этом случае требовать нотариально удостоверенного согласия бывшего супруга на совершение сделки не должны. В Росреестре отметку о том, что сделка является оспоримой, ставить не будут.
У Росреестра нет полномочий требовать такое согласие, а вот покупатель может ради своего спокойствия попросить представить такой нотариальный документ, так как доля риска в этой сделке всё же присутствует. Бывшая супруга, узнав о продаже земельного участка без ее ведома, может оспорить сделку. Лучше всего супругам в процессе развода не полагаться на устные договоренности, расписки, а решить вопрос письменно. Можно составить брачный договор или разделить недвижимость через нотариальное соглашение, либо по решению суда.