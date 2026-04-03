Важная мера поддержки молодых семей в рамках нацпроекта «Семья»

С 2025 г. студентки получают от Соцфонда пособие по беременности и родам, рассчитанное на основе прожиточного минимума. В Чувашской Республике он составляет 17960 руб.

Выплата назначается студенткам очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций вне зависимости от того, учатся они на бюджетной или платной основе.



Сумма пособия зависит от региона проживания и продолжительности отпуска по беременности и родам. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска. Отделение СФР по Чувашии выплачивает за 140 дней (стандартный срок) – 83812 рублей, за 156 дней (при осложненных родах) – 93391 рубль, за 194 дня (при многоплодной беременности) – 116140 рублей.



Благодаря цифровизации подать заявление на эту и другие выплаты можно онлайн через портал госуслуг, а также в клиентской службе СФР. При личном оформлении пособия потребуются справка из медицинской организации, подтверждающая период нетрудоспособности, и справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Отделение СФР по Чувашии.