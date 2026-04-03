03 Апр

Близится к завершению  декларационная кампания по доходам граждан за 2025 год

Отчитаться о полученных доходах необходимо не позднее 30 апреля.   


Для удобства налогоплательщиков Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в апреле организует работу выездных мобильных офисов в многофункциональных центрах  предоставления государственных и муниципальных услуг.


В Шумерле мобильный офис будет работать по следующему графику:
МФЦ по  ул. Ленина, д. 2 – 9 апреля с 9.00 до 13.00 час. и 13 апреля с 14.00 до 18.00 час.;
МФЦ по ул. Октябрьской, д. 24 – 6 апреля  с 9.00 до 13.00 час. и 15 апреля с 9.00 до 13.00 час.


В  мобильных офисах сотрудники налоговой службы информируют по вопросам декларирования доходов,  порядка получения налоговых вычетов и заполнения деклараций по форме 3-НДФЛ, а также  подключают к сервису сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  Сервис позволяет не только  заполнить и подать декларацию, но и отслеживать статус  камеральной проверки

Автор записи: anna

