Рестораны и кафе поддержат с помощью льготы

С 1 апреля 2026 года владельцы кафе, ресторанов и столовых, которые работают на упрощенной или патентной системе налогообложения, временно не будут платить НДС. Льгота действует до 31 декабря. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс.

Раньше, чтобы получить освобождение от налога, нужно было выполнить два условия: средняя зарплата сотрудников должна быть не ниже чем в среднем по региону, а выручка от общепита — составлять не менее 70% всех доходов. Теперь эти требования временно отменили.

Новые правила касаются тех предпринимателей, которые только в этом году стали плательщиками НДС. Для них подготовили и другие послабления. Например, тем, кто потерял право на патент с начала года, разрешат вернуть НДС за ранее купленные товары. А предпринимателям на «упрощенке» дадут возможность уменьшить доходы на сумму налога, который они заплатили с предоплат, полученных до перехода на НДС.

Кроме того, при расчете доходов за 2025 год, из-за которых бизнес мог лишиться права не платить НДС, теперь не будут учитывать проценты по банковским вкладам. А индивидуальные предприниматели, которые совмещали патент и «упрощенку», смогут до 25 апреля поменять объект налогообложения.

