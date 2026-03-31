Подписан указ об установлении ежегодных денежных выплат к 9 Мая

Ежегодные выплаты носят адресный характер. На эти цели из бюджета республики выделено 120 миллионов рублей.

Инвалиды и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы (вдовцы) погибших или умерших фронтовиков получат по 10 тысяч рублей. Труженики тыла и граждане, отнесенные к категории «дети войны», — по 3 тысячи рублей.



Сегодня в Чувашии проживают 35 инвалидов и участников войны, 21 житель блокадного Ленинграда, 27 несовершеннолетних узников концлагерей, а также 633 вдовы участников Великой Отечественной. Кроме них, 1800 человек имеют статус тружеников тыла.



Республика является одним из немногих субъектов Российской Федерации, где на региональном уровне утверждена категория «дети войны». В соответствии с законом в нее вошли граждане, родившиеся на территории СССР в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и проживающие в Чувашии. Таких в настоящее время почти 36 тысяч человек.

По информации cap.ru.