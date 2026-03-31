В Чувашии открываются ярмарки сельхозпродукции

В Чувашии начинается традиционный сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок. С 4 апреля 2026 года жители республики смогут приобрести свежую продукцию, саженцы, семена и многое другое напрямую от местных производителей.

К примеру, в Батыревском округе с 4 апреля посевной и посадочный материал жители смогут выбрать на территории ярмарки «Юхма». В госпаблике местной администрации объяснили, что на площадке будет традиционно представлен широкий ассортимент: от лука-севка разных сортов до знаменитых батыревских саженцев. В прошлом году свою продукцию сельчанам предлагали около 40 производителей. Кстати, в период проведения ярмарки места для реализации своей продукции им предоставляются на безвозмездной основе.

Одной из крупнейших площадок предстоящего сезона станет Алатырский округ. Там ярмарка откроется 5 апреля и продлится до 19 апреля. По данным госпаблика местной администрации, она пройдёт на нескольких точках Алатыря, включая микрорайон Стрелка, улицы Полевая, Ленина, Гоголя и Московская. Особое внимание организаторы уделят созданию привлекательных зон отдыха и развлечений для горожан и туристов.

Глава Чувашии Олег Николаев не раз подчёркивал значение ярмарочной торговли для региона. «Мы активно работаем над обеспечением доступности продукции. В некоторых муниципалитетах цены на продукцию даже ниже рыночных, а качество ее зачастую выше привозной», — резюмировал Олег Николаев на одном из заседаний. Руководитель региона также обратил внимание на развитие инфраструктуры. По его словам, задача властей — создавать современные, удобные и узнаваемые площадки, где фермерам будет комфортно торговать, а покупателям — выбирать. Площадка агромаркета «Пехет» в Чебоксарах, где также планируется проведение весенней ярмарки, уже показала свою эффективность.

Отметим, прошлый год подтвердил востребованность такого формата торговли. На осенних ярмарках «Дары осени – 2025», которые проходили с сентября на 49 площадках республики, местные производители реализовали более 512 тонн сельхозпродукции. Торговые места для фермеров, как правило, на ярмарках предоставляются бесплатно. Для удобства пенсионеров, ветеранов и инвалидов в некоторых муниципалитетах предусмотрена бесплатная доставка купленной продукции до дома.

