Национальная премия для женщин НКО впервые примет заявки в 23 номинациях

Завершается прием заявок на Первую Национальную профессиональную премию «Женщины НКО»-2026.

Это федеральная награда для женщин, работающих в некоммерческом секторе. К участию приглашаются руководители, лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, в том числе корпоративных фондов, из всех регионов России. Премия создана для тех, кто управляет НКО, проектами или направлениями, принимает решения в условиях ограниченных ресурсов, несёт ответственность за команды, процессы и результаты, рассматривает работу в НКО как профессию, а не временную деятельность.

Премия «Женщины НКО» — уникальное профессиональное событие, объединяющее женское деловое сообщество некоммерческого сектора России. Премия призвана поддержать и вдохновить женщин НКО на новые свершения, показать передовой опыт.

Впервые Премия состоялась в 2023 году и сразу же доказала свою актуальность большим эмоциональным откликом ее участниц из 59 регионов страны. За 2 года победительницами Премии стали более 150 лидеров из 79 регионов России, среди которых были и наши землячки. В 2024 году одной из победительниц в номинации «Молодежные и детские организации» стала Юлия Жданович, руководитель творческих проектов Благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования города Шумерля «Творчество детям». В 2023 Елена Голованова, председатель Шумерлинского городского отделения Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Чувашская Республика стала одной из победительниц в номинации «Патриотизм и сохранение исторической памяти».

В 2026 году заявки будут приниматься в 23 номинациях, охватывающие все направления работы некоммерческих организаций: «Наследие», «Очаг культуры», «Миссия — просвещать», «Здоровье нации», «Луч надежды», «Равные возможности», «Забота и уважение», «Мягкая сила», «Точка роста», «Вера. Надежда. Любовь», «Во имя всего живого», «Пульс территории», «Генератор возможностей», «Стратег устойчивого будущего», «Корпорация добра», «Голос сектора», «Своих не бросаем», «Цифровая поддержка НКО», «Успешный старт», «Прорыв года», «Надёжность. Проверено временем», «Абсолют в добре», «Вектор. Новая эра». Здесь не оценивают масштаб организаций и не ищут идеальные истории успеха. В центре внимания — профессиональный опыт, управленческие решения и реальный вклад конкретных личностей в сфере НКО, а не только на организации, в которых они работают.

Заявки и конкурсные задания принимаются по 31 марта 2026 года. Торжественное объявление и награждение победителей состоится в июне на Всероссийском форуме женщин-лидеров НКО в Москве.

Учредители премии — АНО Клуб профессионалов НКО и социального бизнеса «Планёрка» и Фонд содействия развитию социально-культурных инициатив «Серебряный экспресс». В экспертный совет премии входят депутаты Госдумы РФ, региональных законодательных собраний, представителей Общественной палаты РФ, ресурсные центры поддержки НКО, общественные деятели, журналисты.

Минцифры Чувашии.