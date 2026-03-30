В ПФО завершился сезон главного молодежного театрального проекта округа

27 марта, во Всемирный день театра, подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и за годы проведения стал одним из крупнейших общественных театральных проектов округа.

В Седьмом сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

По традиции центральной площадкой церемонии стал Ижевск. К онлайн-трансляции подключились все регионы ПФО: за объявлением результатов следили участники фестиваля, режиссеры, педагоги и эксперты — признанные деятели театрального искусства.

Церемония началась с «видеооткрыток» спектаклей-финалистов. Затем представители региональных экспертных жюри объявили победителей. Лауреатов определили в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».

К участникам проекта от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Театральное Приволжье» уже давно стало брендом, узнаваемым далеко за пределами округа. К нам стремятся попасть ребята из других федеральных округов и исторических регионов. В этом году вместе с вами мы исполним мечту молодежного театра-студии «Браво» из Харцизска Донецкой Народной Республики — ребята приедут на финал в апреле и выступят на одной сцене с участниками фестиваля. Идеи и инициативы участников проекта недавно обсуждались и на съезде Союза театральных деятелей России. Это подтверждает: фестиваль — не просто событие, а настоящая программа развития любительских театральных коллективов», — отметил Олег Машковцев.

Увидеть спектакли победителей, призеров и финалистов, а также лучшие афиши и плакаты можно на сайте театральноеприволжье.рф. Там же доступна запись церемонии подведения итогов во вкладке «Голосование»: https://театральноеприволжье.рф/2025/vote

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет с 21 по 24 апреля в Ижевске.

Лауреаты фестиваля:

Лучший молодежный спектакль

1 место — «Женитьба Бальзаминова» (Народный студенческий театр «Кириллица», Пензенский государственный университет, Пензенская область).

2 место — «Калека с острова И» (Авторский студенческий театр «17-ая Скрипка», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский край).

3 место — «Барабаны в ночи» (театральный коллектив DragLAB, Самарская область).

Лучший детский спектакль 1 место — «Однажды на ярмарке» (детская театральная студия «Апуш» КДК им. В.И. Ленина, Республика Татарстан).

2 место — «Белый пароход» (театр-студия «Театралика», Детско-юношеский центр Фрунзенского района, Саратовская область).

3 место — «Цветик-семицветик» (Образцовый театр балета «Радуга», Республиканский дом народного творчества, Удмуртская Республика).

Лучшая режиссерская работа Молодежные спектакли — Семен Гуськов, Самарская область.

Детские спектакли — Миляуша Шайхутдинова и Зульфия Валеева, Республика Татарстан.

Лучшее художественное оформление Молодежные спектакли — Константин Бутин, Пензенская область.

Детские спектакли — Анастасия Бузунеева, Республика Татарстан.

Лучшее музыкальное оформление Молодежные спектакли — Максим Лучинин и Анна Микаелян, Чувашская Республика.

Детские спектакли — Михаил Кулалаев, Нижегородская область.

Лучшая мужская роль Молодежные спектакли — Арман Дерцян, Пермский край.

Детские спектакли — Павел Семиреков, Саратовская область.

Лучшая женская роль Молодежные спектакли — Анастасия Лекомцева, Удмуртская Республика.

Детские спектакли — Алина Кривулин