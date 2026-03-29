Соцфонд возмещает затраты на охрану труда

Работодателям компенсируются затраты на предупредительные меры, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Финансовое обеспечение страхователи проводят за счет собственных средств, а затем обращаются в Соцфонд за возмещением. В 2025 году Отделение СФР по Чувашии вернуло 160,6 млн руб. 489 страхователям.



С прошлого года работодатели республики пользуются упрощенным порядком оформления разрешения на финансовое обеспечение затрат на охрану труда. Для этого в региональное отделение Соцфонда представляют два документа: заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Обновление порядка предоставления компенсации затрат на охрану труда направлено на создание более гибкой и доступной системы поддержки работодателей, на снижение профрисков. Упрощенный процесс получения финансовых средств позволяет расширить число организаций, участвующих в программе, повысить уровень безопасности и защитить здоровье большего количества работников.



В программе финансирования мероприятий по охране труда может участвовать любая организация, которая своевременно и в полном объеме выплачивает страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, не имеет задолженности, непогашенных пеней и штрафов.



Страхователи направляют средства на проведение медосмотров, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, а также сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.



На обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма можно направить до 20 % от суммы страховых взносов, начисленных за предыдущий календарный год. Объем средств может быть увеличен до 30 % при условии выделения дополнительных средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.



