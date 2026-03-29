Рассрочка – это целевое финансирование на покупку конкретного товара. Рассрочка дает потребителю возможность оплатить товар равными платежами в течение нескольких месяцев. При этом дополнительные проценты для клиента отсутствуют. То есть товар можно купить, либо заплатив 50 тыс. за один раз, либо внеся в течение определенного времени 5 платежей по 10 тыс. Как правило, магазин дает возможность купить товары в рассрочку из ограниченного

ассортимента. Кроме того, есть карты рассрочки, которыми можно расплачиваться в партнерских торговых точках. Кредит же предполагает выдачу банком денежных средств на определенных условиях. В первую очередь, это уплата клиентом процентов за пользование деньгами.

По рассрочке, как правило, более короткий срок погашения: чаще всего встречаются предложения до одного года. Кредит может выдаваться на срок 5-7 лет. Рассрочка обычно предоставляется в торговой точке на приобретение конкретного товара или услуги. Потребительский кредит можно взять на любые цели. Рассрочка часто предусматривает первоначальный взнос, которого нет в кредите. При выдаче кредита банки оценивают финансовое состояние заемщика, в случае с рассрочкой требования к получателю не такие строгие.



Какие виды рассрочки бывают?

Рассрочка от банка. Это наиболее распространенная схема, в которой участвуют три стороны: покупатель, магазин и кредитная организация. Такая рассрочка является, по сути, кредитом: банк переводит средства за товар вместо покупателя, а продавец дает покупателю скидку на товар на сумму процентов. То есть компенсация происходит за счет магазина. Затем покупатель рассчитывается с банком по кредитному договору, погашая задолженность. Товар в этом случае принадлежит клиенту без всяких оговорок.



Рассрочка от продавца. Эта схема подразумевает договор не с банком, а с самим магазином, то есть своего рода лизинг: товар предоставляется покупателю в пользование до тех пор, пока он полностью не погасит задолженность равными платежами до установленного срока. В случае невыплаты товар придется вернуть. Такая схема крайне невыгодна продавцу и встречается довольно редко.



Карты рассрочки. Они работают по схеме рассрочки от банка, но с заранее одобренными лимитами. Это разновидность кредитных карт, по которой при соблюдении всех условий не нужно платить проценты банку. Исключение только в случае просрочки платежей.

BPNL-сервис. Аббревиатура произошла от английского buy now, pay later, в переводе «покупай сейчас, плати потом». Этот сервис появился в России относительно недавно и используют его в основном онлайн-магазины. Схема подразумевает рассрочку покупки всего на несколько платежей (обычно 4-6 взносов). Сейчас такую рассрочку на товары дают маркетплейсы.



На что обращать внимание при оформлении кредита и рассрочки? Любой договор о долговых обязательствах необходимо читать предельно внимательно. Важные пункты, которые могут впоследствии дорого обойтись: плата за дополнительные услуги и их обязательность; штрафы и любые санкции в отношении слабой стороны договора; график платежей. Важно держать в голове, что если что-то в договоре настораживает, то необходимо отказаться от подписания. Подписывать документ можно только после того, как вы поняли все пункты договора и согласны на данные условия.

По информации Роспотребнадзора.