Такого крышепада давно не знали здешние места…

Действительно, столько случаев обрушения крыш в Чувашии, как в феврале-марте этого года, не припомнить. Под весом льда и снега ломались кровли образовательных учреждений, объектов малого бизнеса и транспортной инфраструктуры, культурного наследия в Цивильском и Канашском округах, в Новочебоксарске, Алатыре, Аликове, Яльчиках, Козловке. Многоквартирных домов — в Козловском округе, Алатыре, Новочебоксарске и Чебоксарах, в Красных Четаях, Марпосадском и Вурнарском округах. Зафиксированы случаи причинения ущерба автомобилям, торговым точкам из-за схода снежных масс с крыш близлежащих зданий.

21 марта в этот список невезунчиков попала Шумерля – масса влажного снега повредила кровлю над первым подъездом двухэтажного дома № 6 по улице Коммунальной. Как сообщила местная администрация, жильцы и системы жизнеобеспечения дома не пострадали, будет разработан план по восстановлению поврежденного участка крыши.



Нынешняя зима также добавила хлопот и денежных трат Шумерлинскому ММЦ (повредился навес над входом в поликлинику), городскому парку (смят навес над лавочками танцплощадки), клиентской службе Соцфонда (снесено кровельное ограждение), нескольким магазинам и точкам общепита (снесены или помяты козырьки над входом), жилым домам (снесены снегозадержатели и кровельное ограждение, пожарные лестницы).

Наталья Игнатьева.








