Шумерлинский округ развивается благодаря поддержке «Единой России»

Реализация проекта «Единой России» «Культура малой родины» приносит ощутимые результаты: повышается доступность культурных благ для жителей всех населённых пунктов; создаются условия для творческой самореализации детей, молодёжи и старшего поколения; сохраняются и развиваются местные традиции и культурное наследие; укрепляется социальная активность населения через участие в культурных мероприятиях.



В рамках партийного проекта в Шумерлинском муниципальном округе реализуются масштабные инициативы по обновлению и развитию культурно-досуговой инфраструктуры. Так, в 2025 году состоялось открытие нового сельского клуба в селе Большие Алгаши, запущена модельная центральная библиотека, проведён текущий ремонт в Туванском и Егоркинском сельских клубах.

Е. Воробьева.