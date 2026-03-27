Увидели на конкретном примере

Учащиеся Саланчикской школы-интерната при содействии сотрудников отдельного поста пожарной части № 33 встретились с участником СВО с позывным «Большой» — он приехал в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий.

Ребята с большим интересом слушали и задавали вопросы: помогают ли письма школьников, поддерживают ли они наших воинов. Воспитанники узнали о буднях на передовой, об участии в военных спецоперациях. Им рассказали, как важно служить в армии, добросовестного выполнять гражданский и воинский долг перед Отечеством, защищать интересы страны в целях обеспечения ее национальной безопасности.



Дети на конкретном примере увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества патриота и настоящего гражданина России. Беседа проходила в тёплой и дружественной обстановке, дети могли задать любые вопросы.



В завершение наши воспитанники вручили подготовленные подарки: маскировочные сети, окопные свечи, изготовленные собственноручно, и огнетушители. Также попросили передать письма и открытки с пожеланиями сослуживцам.

Саланчикская школа-интернат.