Проект Главы Чувашии Олега Николаева помог вернуть зрение 101-летней жительнице Красночетайского округа

Об этом в своих социальных сетях рассказала министр здравоохранения, председатель общественного Совета партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Лариса Тарасова. 12 марта, в рамках проекта «Прояви заботу — научи уходу», главный внештатный офтальмолог Минздрава Чувашии Ирина Васильева навестила 101-летнюю Елену Захарову из Красночетайского округа. Вдова участника Великой Отечественной войны и труженица тыла получила внимание и заботу в ходе визита, которые проходят по всей республике по поручению Главы Чувашии Олега Николаева и являются частью партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Елене Васильевне провели обследование, в ходе которого диагностировали возрастную катаракту обоих глаз. Учитывая хорошее самочувствие и активность пациентки, ей была рекомендована операция по удалению катаракты с имплантацией интраокулярной линзы для восстановления зрения.

«Вчера, после всех необходимых обследований и сдачи анализов, ветеран в сопровождении дочери прибыла в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу для проведения операции. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка перенесла его хорошо», — подчеркнула министр.

Уже через два часа после операции врачи отметили положительную динамику в восстановлении зрения.

«Сегодня при повторном осмотре было зафиксировано значительное улучшение — с 8% до 50%. Такой результат вызвал радость как у самой пациентки и ее близких, так и у медицинского персонала, который приложил все усилия, чтобы вернуть краски жизни человеку столь почтенного возраста», — отметила врач-офтальмолог Республиканской офтальмологической больницы Светлана Аничкина.

«Специалисты Республиканской клинической офтальмологической больницы продемонстрировали высочайший уровень мастерства, применив все необходимые знания и технологии для восстановления зрения Елены Васильевны. Этот успех – еще одно подтверждение того, что возраст не является непреодолимым препятствием для современной медицины, когда речь идет о возвращении человеку возможности видеть мир во всей его кра

