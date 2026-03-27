На что стоит обратить внимание при оплате госпошлины?

При оформлении недвижимости в Росреестре требуется оплатить госпошлину. Ее размер зависит от вида услуги и кто ее платит. Например, чтобы оформить права на купленную квартиру, нужно заплатить госпошлину 4000 рублей. А если права на недвижимость оформляет юрлицо,

то 44 тысячи рублей. Суммы немаленькие, поэтому стоит внимательно относиться к тому, сколько, куда и за что вы платите. Об основных моментах при уплате госпошлины рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов.

Евгений Владиславович, что должен знать гражданин, который планирует заплатить госпошлину за оформление недвижимости?

Самое главное в этом деле — не спешить. Как правило, все проблемы начинаются с того, что человек торопится оплатить госпошлину. Он самостоятельно находит квитанцию в Интернете, указывает неверные реквизиты, оплачивает неправильную сумму, а потом пытается вернуть излишне уплаченную сумму или уточнить назначение платежа.

Много у вас таких обращений?

Ежедневно к нам поступает по 10-15 заявлений, связанных с госпошлиной.

Где прописаны размеры госпошлины, чтобы человек мог заранее посмотреть эти суммы?

Размеры государственной пошлины установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. Ознакомиться с ними можно, например, на сайте Росреестра, там даже есть специальный калькулятор госпошлины.

Если что-то пошло не так, то сможет ли человек вернуть деньги?

Конечно. Госпошлину за государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав можно вернуть в нескольких случаях. В размере 100 % — если плательщик не обращался в Росреестр за государственной услугой, то есть госпошлину заплатил, но так и не обратился за оформлением недвижимости. Сумму вернут полностью, если заявление подавалось, но регистратор принял решение о возврате документов без рассмотрения. В размере 50 % госпошлину вернут при прекращении заявителем учетно-регистрационных действий. Например, передумали участники сделки продавать или покупать квартиру. Бывает такое. Если они сами напишут заявление о прекращении сделки, то вернут половину уплаченной суммы госпошлины.

А если заплатил больше чем надо, тоже вернут?

Да, деньги вернут в размере излишне уплаченной суммы. Особенно хочу обратить внимание на то, что деньги вернутся на банковский счет того лица, кому была оказана услуга.

Очень часто бывают ситуации, когда за оформлением обращается, например мать, а госпошлину за нее оплачивает дочь. Ошибаются в сумме, пишут заявление на возврат излишне уплаченной суммы, и дочь указывает свой банковский счет. Это неправильно. В законе прописано, что в случае, если государственная пошлина уплачена за плательщика иным лицом, то с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины вправе обратиться только плательщик пошлины (т.е. лицо, в отношении которого должно быть совершено юридически значимое действие), с указанием своего счета. Кому услуга оказана, тот и должен получить деньги. Если недвижимость оформляется по наследству, то госпошлина делится на всех или каждый платит по 4000 рублей?

Если права оформляют по наследству, то каждый наследник уплачивает госпошлину самостоятельно в размере 4000 рублей. Даже если это один объект (например, родительская квартира) и она делится на доли.

Можно ли заранее оплатить госпошлину?

Лучше всего оплатить госпошлину непосредственно при подаче документов. Необходимо знать, что, если у регистратора не будет сведений об оплате госпошлины, то это станет поводом для возврата документов без рассмотрения. Факт уплаты госпошлины Росреестр проверяет через государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Если через 5 дней после подачи документов в системе не появятся данные о поступлении средств в бюджет, то Росреестр вернёт заявку без рассмотрения.

Есть ли категория граждан, которая освобождается от госпошлины?

Да, это малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники СВО, наследники участников СВО, лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и другие.

Говорят, что при покупке квартиры в новостройке госпошлину может заплатить за дольщика сам застройщик. Это так?

Да, застройщик является представителем участника долевого строительства в силу закона, поскольку осуществляет действия по предоставлению документов на государственную регистрацию прав без оформления доверенности. В этом случае государственная пошлина может быть оплачена как застройщиком, так и участником долевого строительства. В назначении платежа указывается, что госпошлина оплачивается за госрегистрацию права собственности участника долевого строительства.

Если оформляются по сделке купли-продажи права на земельный участок и дом, то госпошлина оплачивается единым платежом или это должны быть разные квитанции?

За каждый объект недвижимости госпошлина уплачивается отдельным платежом.

Какие бы Вы еще рекомендации дали?

Всегда сохраняйте квитанцию об оплате госпошлины. Для чего это нужно? На случай перебоев в системе или отсутствия доступа к интернету, чтобы убедиться самому, что платеж проведен, а также как доказательство для Росреестра или суда.

Еще я бы посоветовал не использовать старые платежные реквизиты при подаче новых заявлений на регистрацию. Зачастую это делают юридические лица или граждане, которые обращаются к нам достаточно регулярно. Реквизиты очень часто меняются и использовать данные 2024 или 2025 годов при подаче заявлений в 2026 году неправильно. Кроме этого, реквизиты зависят и от способа подачи заявлений: при подаче заявлений через официальный сайт Росреестра используется один КБК, а при подаче через МФЦ — другой. Поэтому, прежде чем оплачивать, убедитесь в правильности реквизитов. Вся информация размещена на сайте Росреестра.



М. Иванова.