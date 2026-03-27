Как свести к минимуму риск отторжения зубных имплантов

Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови

пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4 % случаев имплантации.

Восстановление утраченных зубов с помощью имплантатов — современный высокотехнологичный метод, чья эффективность напрямую зависит от способности костной ткани к заживлению и интеграции с имплантатом. Витамин D может играть значительную роль в этом процессе, регулируя обмен кальция и костный метаболизм. Однако его дефицит — глобальная проблема, которая, по данным различных исследований, затрагивает от 20 до 90 % населения в разных регионах мира. Дефицит витамина D может замедлять процесс заживления и теоретически повышать риски осложнений после имплантации. Например, провоцировать развитие периимплантита — воспаления тканей, окружающих имплантат, которое способно привести к прогрессирующему истончению костной ткани и потере имплантата.



Целью рандомизированного контролируемого исследования, проведенного учеными Сеченовского университета, было выяснить, как влияет на результат имплантации период начала коррекции дефицита витамина D у пациентов. В исследовании приняли участие 384 пациента от 18 до 50 лет с частичной адентией (отсутствием одного или нескольких зубов) и подтвержденным дефицитом витамина D. Пациентов разделили на две равные группы. Всем им назначили курс холекальциферола (витамина D3) в индивидуальной лечебной дозировке под наблюдением эндокринолога. Участникам первой группы зубные имплантаты установили после достижения нормального уровня витамина D в крови (целевой диапазон 30-60 нг/мл). Второй группе процедуру проводили непосредственно на фоне приема лечебных доз витамина. Длительность наблюдения за участниками составляла от одного года до 10 лет. Стабильность имплантата и состояние тканей вокруг него на контрольных осмотрах оценивали с помощью клинической и рентгенологической диагностики. Пациенты также посещали эндокринолога через 2 месяца после начала лечения, затем каждые полгода. Результаты исследования показали, что общий процент приживаемости имплантатов у участников составил 97,4. При этом статистически значимой разницы в устойчивости имплантатов или качестве костной ткани у пациентов, начавших коррекцию дефицита витамина D до имплантации или параллельно с ней, обнаружено не было. У 10 участников исследования при контрольных осмотрах был диагностирован периимплантит. Его выявили у пациентов с исходно выраженным дефицитом витамина D (менее 20 нг/мл) или тяжелым дефицитом (менее 10 нг/мл). Причем в подгруппе участников с тяжелым дефицитом частота периимплантита достигала 25 %, что указывает на особую уязвимость этой категории пациентов.



Как отметила один из авторов работы, д. м.н., профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского Екатерина Дьячкова, проведенное исследование показывает, что своевременный скрининг уровня витамина D у пациентов, планирующих имплантацию, и последующая компенсация его дефицита значительно повышают успешность лечения. При незначительном недостатке витамина D в организме начинать имплантацию можно, не дожидаясь окончания курса коррекции. Однако при тяжелом дефиците достаточно высок риск отторжения имплантата, поэтому перед процедурой необходимо сначала нормализовать уровень витамина D под контролем эндокринолога.



А. Ковалёв.