Жизнь среди книг и людей

25 марта в России отмечался День работника культуры, посвящённый всем, кто связан с созданием, сохранением и развитием культурного наследия страны. В этот день повсеместно чествовали сотрудников домов культуры, клубов, музеев, библиотек, театров, деятелей искусства, кинематографа, художественной самодеятельности и других сфер, связанных с культурой и творчеством. И хотя у многих профессий есть и свои отдельные праздники, именно День работника культуры объединяет их в одно огромное сообщество с общими целями.

Человека, о котором пойдет речь в сегодняшнем материале, мы выбрали не случайно: это заведующая городской библиотекой им. В.В. Маяковского Елена Владимировна Борисова, которая родилась именно в День работника культуры и в этом году отметила свой юбилей. Она посвятила этой сфере более 40 лет и не сомневается в правильности своего выбора профессии.

Елена Владимировна родилась и выросла в Шумерле, в семье, где очень много читали. Книга сопровождала ее всю жизнь, и немудрено, что после окончания школы № 1 она поступила в Цивильское культпросветучилище по специальности библиотекаря.



После завершения учебы в 1981 году она устроилась на работу в библиотеку-филиал № 2 им. Н. А. Некрасова, располагавшуюся в то время в городском парке. Здесь, в окружении книг и единомышленников, Елена Владимировна проработала 16 лет. В кругу опытных коллег и заядлых читателей ей было очень интересно и комфортно. Она с большой благодарностью отзывается о своих коллегах-наставниках А. П. Макеевой, А. В. Лоскутовой и Л. А. Александровой, способствовавших ее становлению в профессии.



В 1997 году городские библиотеки перешли в ведение администрации города, и Елена Владимировна стала работать методистом в Централизованной библиотечной системе. Эта должность требовала не только творческого подхода, но и умения работать с отчётами, цифрами, планами. Она с удовольствием бралась за это дело, ведь работа с цифрами ей всегда очень нравилась и держала в тонусе.



В 2016 году Елена Владимировна возглавила городскую библиотеку им. В.В. Маяковского (бывший филиал № 4). Какое-то время в работе был перерыв, связанный с уходом за пожилыми родителями, а затем она вновь вернулась к любимому делу. Сегодня её работа — это не только выдача книг, но и живое общение с жителями микрорайона Верхний посёлок, организация мероприятий для детей и взрослых.



Несмотря на то, что современные дети всё реже берут в руки книги, предпочитая интернет, библиотека по-прежнему остаётся центром притяжения. Особенно радует Елену Владимировну общение с юными читателями школы № 6. В свободное время она и сама с удовольствием читает: её интересы широки — от русской классики до современных детективов. А дома у неё цветочный рай: увлечение комнатными цветами давно переросло в настоящую страсть.



За свой многолетний труд Елена Владимировна отмечена различными грамотами, начиная от наград местного уровня до Почетных грамот Минкультуры и Госсовета Чувашии. Е.В. Борисова удостоена нагрудного знака «Ветеран труда» за участие во Всероссийской переписи населения. Кроме того, уже около 25 лет она активно участвует в организации выборов, являясь заместителем председателя участковой избирательной комиссии № 2814, которая как раз располагается в библиотеке.



Елена Владимировна всегда в окружении людей и близких. Дочь Екатерина с семьей проживает в Чебоксарах, но они часто общаются, а четверо внуков частенько бывают в гостях у бабушки. Старшие внучки с удовольствием проводят у бабушки и каникулы, и отпуск. Скучать Е.В. Борисовой не приходится, а любимая работа делает жизнь насыщенней и разнообразней.

Татьяна Александрова.