Газ приходит в дома

19 марта в 2 жилых дома в поселке Автобус Магаринского сельского поселения пришел природный газ. Специалисты проверили оборудование, провели с хозяевами домов инструктаж по технике безопасности и осуществили первый пуск. Голубое топливо появилось в домах сельчан балгодаря

программе социальной догазификации.



Социальная догазификация — один из пунктов Народной программы партии «Единая Россия», с которой она шла на выборы в 2021 году. С того времени более 1,5 миллиона домов в России подключены к газу. По новой Народной программе до 2030 года планируется 1,6 миллиона подключений.



В Чувашской Республике по догазификации за период 2021—2025 годов построено около 400 км газовых сетей. На сегодня в рамках программы с жителями республики заключено более 11,5 тысячи договоров, работы завершены по 10,7 тыс. из них — сети газораспределения доведены до участков потребителей. Газифицировано свыше 9,3 тысячи домов. Благодаря региональным мерам социальной поддержки льготные категории граждан имеют возможность компенсировать большую часть затрат на работы в границах домовладения.



Подготовила Н. Владимирова.