Ремонт дорог остаётся приоритетом для властей

Региональным центром закупок объявлен электронный аукцион на выполнение работ по текущему ремонту автодороги по ул. Маршала Жукова (от пересечения с ул. Францева до пересечения с ул. Дзержинского) в Шумерле.

Заказчиком выступает Управление строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа.



На данные цели из средств республиканского и местного бюджетов выделено порядка 49 млн руб. Итоги аукциона будут подведены не позднее 3 апреля.



Согласно условиям контракта работы должны быть выполнены по 1 августа 2026 года.



По информации Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам.



