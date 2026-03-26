Вдохновляющий и душевный праздник

В Шумерлинском политехническом техникуме прошел День поэзии. Инициатива проведения

этого мероприятия принадлежит студенческому совету и советнику директора по воспитанию

Валентине Забродиной.

Атмосфера в зале была наполнена творчеством, теплом и искренним интересом к искусству. Гвоздём программы стала Валентина Телей — талантливая исполнительница русских и чувашских песен, автор множества стихов и песен. Её творчество близко и понятно каждому, а искренность исполнения никого не оставила равнодушным. Студенты встретили певицу и поэтессу аплодисментами, а директор техникума вручила ей букет цветов в знак уважения и признательности.

Валентина Телей не только пела и читала стихи, но и поделилась с ребятами трогательными воспоминаниями о своих родителях. Эти истории глубоко тронули студентов, которые с интересом слушали и задавали вопросы.



В завершение встречи заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алевтина Осипова поблагодарила гостью за незабываемый вечер, отметив важность таких встреч для воспитания у молодёжи уважения к истории, культуре и искусству.



Шумерлинский ПТТ.