В современной библиотеке классическое книгохранилище органично соседствует с высокими технологиями, а тишина читальных залов уступает место творческому шуму и живому общению. Открывшееся в центральной библиотеке округа многофункциональное пространство объединило под одной крышей самые современные форматы просвещения. Особое место в новой концепции занимает территория притяжения подростков — пространство «ТОП». Это не просто зона отдыха, а настоящий молодежный хаб, созданный с учетом интересов и потребностей юного поколения. Здесь старшеклассники и студенты чувствуют себя хозяевами: современный дизайн, удобная мебель-трансформер и свободная атмосфера располагают к неформальному общению,

мозговым штурмам и реализации совместных проектов.

В «ТОПе» можно не только обсудить прочитанную книгу за чашкой чая, но и собраться командой единомышленников для участия во всероссийских онлайн-викторинах и интеллектуальных конкурсах. Высокоскоростной интернет и современная компьютерная техника позволяют нашим читателям соревноваться со сверстниками из других регионов не выходя из библиотеки.



Важнейшим направлением работы нового пространства стало гражданско-патриотическое просвещение. Ключевым инструментом здесь выступает интерактивная панель «Алма патриот». Это не просто электронное устройство, а целый образовательный комплекс. Благодаря специализированному программному обеспечению панель превращает изучение истории России в увлекательное путешествие. Ребята могут в интерактивном режиме знакомиться с хронологией ключевых сражений, рассматривать в деталях карты военных действий, изучать биографии выдающихся полководцев и государственных деятелей. Викторины и тесты, загруженные в панель, позволяют в игровой форме закрепить полученные знания, превращая патриотическое воспитание из формальной лекции в живой, захватывающий процесс.



Для юных читателей в новом пространстве работает настоящая лаборатория познания мира — интерактивная песочница. Это уникальное оборудование позволяет совместить тактильные ощущения от игры с песком с современными цифровыми технологиями. Строя замки и создавая ландшафты, дети своими глазами видят, как меняется рельеф местности, где появляются «водоемы» и «вулканы». Это лучший способ объяснить дошкольникам и младшим школьникам основы географии, физики и природоведения. Песочница развивает мелкую моторику, воображение и сенсорное восприятие, доказывая, что просвещение может быть веселым и увлекательным с самого раннего возраста.



Пространство библиотеки было бы неполным без зоны для творческой самореализации. Здесь установлено современное оборудование, позволяющее воплощать в жизнь самые смелые проекты. Теперь читатели могут не только знакомиться с книжными новинками, но и создавать нечто новое своими руками. Ребята осваивают основы моделирования, дизайна и декоративно-прикладного искусства. Творческая мастерская учит детей мыслить нестандартно, работать с различными материалами и видеть результат своего труда.



Наряду с высокими технологиями пространство сохраняет просветительскую миссию в области социальной адаптации. В библиотеке регулярно проходят интерактивные занятия, на которых дети в доступной форме получают информацию о своих правах как потребителей. На примере жизненных ситуаций юные читатели разбирают, как грамотно распоряжаться карманными деньгами, что делать при покупке некачественного товара и как не попасться на уловки мошенников в интернете. Специально подобранная литература и информационные материалы помогают детям освоить азы финансовой грамотности и чувствовать себя уверенно в мире взрослых покупок.



Новое пространство нашей библиотеки — это территория равных возможностей. Здесь каждый ребенок, независимо от возраста и увлечений, найдет занятие по душе, получит новые знания и раскроет свой потенциал. Добро пожаловать в мир современного просвещения!



А. Микина, вед. библиотекарь Централизованной библиотечной системы Шумерлинского округа.