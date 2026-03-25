Лектории Общества «Знание» откроют в каждом муниципалитете

Такую задачу поставили в Чувашии по итогам заседания наблюдательного совета филиала Общества «Знание» в регионе.

Сейчас в республике работают 8 лекториев. Три площадки — Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Батыревская средняя школа № 1 и Чебоксарский электромеханический колледж — вошли в сотню самых активных в стране, получив право приглашать ведущих федеральных спикеров.



Лекционные площадки могут быть открыты при образовательных организациях, учреждениях культуры, молодежных центрах и т.д. Это поможет сделать просветительские проекты ещё более доступными. Просветительской работой лекториев будут охвачены теперь, помимо школьников и студентов, трудовые коллективы и работающая молодежь.



По итогам 2025 года по качеству проводимой просветительской работы среди регионов России Чувашия заняла 1 место. Прошло более 1700 мероприятий, в которых были активно задействованы свыше 650 лекторов.



По информации cap.ru.