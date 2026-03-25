Делегация Чувашии работает на форуме «Есть результат! » в Нижнем Новгороде

Делегация Чувашии работает на форуме Единой России «Есть результат!», который проходит в Нижнем Новгороде.

В программе — круглые столы и пленарное заседание с участием секретаря Генсовета партии Владимира Якушева и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ключевая тема повестки — самореализация подрастающего поколения. Как раскрыть потенциал молодежи? Как помочь талантам найти свой путь? Ответы на эти вопросы ищут в рамках Народной программы и нацпроекта «Молодежь и дети».

Одной из самых оживленных площадок стала дискуссия «Патриотическое воспитание молодежи: путешествие к истокам». Здесь говорили о том, как сделать историю родной страны близкой и понятной каждому. Обсуждали создание условий для внутреннего туризма, разработку патриотических маршрутов и развитие образовательных путешествий.

Правительство Чувашской Республики.