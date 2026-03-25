Делегация Чувашии поделилась своим опытом развития подрастающего поколения на окружном форуме «Единой России»



Отчетно-программный форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!» прошел 25 марта в Нижнем Новгороде с участием Секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Основными темами стали реализация потенциала, развитие талантов и создание возможностей для подрастающего поколения в рамках Народной программы «Единой России» и национального проекта «Молодежь и дети». В обсуждении приняли участие представители регионов Приволжского федерального округа, в том числе активисты молодежных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО.

Обсуждение итогов работы и предложений в новую Народную программу прошло на круглых столах на темы «Создание условий для поколения созидателей», «Время молодых: территория возможностей, реальные дела», «Инженеры будущего: кадры для технологического суверенитета», «Герои-наставники: опыт участников СВО для науки, образования и молодежи», «Спорт: от дворовой команды до студенческих лиг и олимпийских побед», «Патриотическое воспитание молодежи через призму туристического маршрута».

«Развитие детей требует достойных условий обучения, партия вместе с Правительством серьёзно модернизировала инфраструктуру образования за прошедшие пять лет», — подчеркнул Секретарь Генсовета Владимир Якушев. Так, по народной программе «Единой России» построено более 1700 школ, отремонтировано свыше 6,5 тысяч, в детских садах создано более 250 тысяч новых мест.

«Едина Россия» не решает судьбу молодёжи без неё — партия работает вместе с молодыми людьми и предоставляет им широкие возможности для самореализации, отметил Секретарь Генсовета: «В прошлом году «Молодая Гвардия» отметила 20-летие. За эти годы молодогвардейцы делом доказали, что готовы участвовать в судьбе страны. В том числе активной волонтёрской работой в зоне проведения специальной военной операции, в приграничных и на освобождённых территориях».

По его мнению, для воспитания патриотизма важен достойный личный пример, грамотный, искренний подход к работе с молодёжью, и лучшие наставники для молодых людей — ветераны специальной военной операции: «Президент не раз отмечал: они — подлинная элита страны, потому что превыше всего ставят служение Отечеству. И многие из них сами ещё молоды».

Новая Народная программа — не формальный документ, а конкретный план действий, который партия готовит вместе с людьми, подчеркнул Владимир Якушев: «Рассчитываю, что всё более активное участие в этой работе будут принимать молодые люди. Ведь речь идёт об их возможностях и благополучном будущем. Сильная, честная Народная программа, созданная вместе с молодёжью — наш главный аргумент на выборах в Государственную Думу».

«Единая Россия» вместе с Правительством заложила прочную базу в сфере образования — от яслей до университетских лабораторий и системы дополнительного образования в течение всей жизни человека, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, ключевая задача — подготовить востребованных специалистов для всех отраслей экономики.

«Для осуществления этой задачи реализуется отдельный национальный проект «Кадры», который очень чётко синхронизирован с потребностями каждого региона, каждого предприятия. Правительство совместно с депутатами направляет ресурсы на оснащение школ, в том числе и сельских, необходимым оборудованием для предметов, прежде всего естественно-научного профиля. За время работы программы оснащено более 20 тысяч кабинетов. Из них, кстати, более 20% — в ПФО», — уточнил зампред Правительства. Кроме того, за время работы программы создали более тысячи центров дополнительного образования.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев: «В центре внимания – дети и молодёжь. В республике мы уже подвели итоги «Народной программы» и, главное, наполнили её конкретными предложениями жителей Чувашии. Это решения, которые люди ждут – во дворах, в сёлах, в городах. Работаем на результат – чтобы инициативы жителей Чувашии стали частью решений для всей страны!».

Секретарь Чувашского регионального отделения Партии, Председатель Государственного Совета республики Леонид Черкесов отметил, что в нашем регионе создана сильная база для развития детей и молодежи.

Работают современные школы, детские сады, спортивные объекты, учреждения культуры, система допобразования, выстроен цикл «от детского сада до построения карьеры. За пять лет в республике построили 12 новых школ и 11 детских садов, отремонтировали 121 школу и 43 спортивных зала.

Построено и реконструировано 98 спортивных объектов, открыто 40 модельных библиотек, капитально отремонтировано 14 детских школ искусств.

Большое внимание в республике уделяется поддержке крепкой семьи, в первую очередь многодетных и молодых семей.

Дети из многодетных семей принимаются в детские сады в первоочередном порядке, оплата за детсад составляет от 10 до 50 % установленного размера родительской платы. Предоставляются бесплатное питание студентам СПО, а также бесплатный проезд обучающимся общеобразовательных организаций из многодетных семей в городском и пригородном сообщении (г. Новочебоксарск).

В республике действуют более 50 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Так, семьи, нуждающиеся в жилье, имеют внеочередное право на единовременную денежную выплату на первоначальный взнос по ипотеке. Многодетные семьи — на внеочередное обеспечение квартирами. Детям участников СВО бесплатно предоставляются питание в школах, посещение кружков и секций, детских садов и дошкольных групп, путевки в оздоровительные лагеря. Школьники и дошкольники получают ежемесячную стипендию Главы Чувашской Республики.

«Молодежь – это не только будущее, но и активная, неравнодушная часть нашего общества, которая хочет участвовать в жизни региона. Наша задача – вовлекать активных, талантливых молодых людей в созидательные процессы в Чувашии», — отметил Секретарь реготделения Леонид Черкесов.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, член Президиума регионального политсовета «Единой России» Сергей Артамонов:

«Республика проделала серьёзную работу по исполнению ранее действовавшей Народной программы. Только в 2025 году построены и обновлены 184 соцобъекта в Чувашии. Видим реальные изменения в каждом муниципалитете: новые школы, спортивные объекты, поддержка семей и участников СВО. Уверен, что предложения, сформированные при активном участии жителей Чувашии, лягут в основу и обновлённого документа до 2031 года. На Форуме уже одобрили направления по улучшению инфраструктуры, созданию молодежных пространств, по проектам инициативного бюджетирования. Все это в работе Правительства, «Единая Россия» сконцентрирует усилия в партпроектах».

«Зафиксировали и внесли в Народную программу партии инициативы жителей регионов Поволжья по поддержке детей и молодёжи. Главный вызов сегодня — формирование сознания подрастающего поколения через знание исторической правды и гордости за свою страну. Решение в развитии патриотического туризма, который знакомит ребят с историей малой родины, с выдающимися земляками, традициями», — отметила заместитель Секретаря регионального отделения, депутат Госдумы Алла Салаева.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии, главный врач Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев рассказал, что в форуме принимали участие представители разных направлений, разных профессий, в том числе медицинской общественности: «Мы поднимали вопрос модернизации перинатальных центров и детских поликлиник, детских больниц в целом. От того, насколько поликлиники будут укомплектованы специалистами, во многом зависит здоровье наших детей. Поэтому мы также обсуждали, как повысить привлекательность медицинской профессии для молодёжи. В частности, в нашем Федеральном центре травматологии и ортопедии существует институт наставничества. Молодых студентов берём в операционные, показываем особенности хирургической службы, и кто-то из них в последующем решает прийти в нашу профессию, становится молодым специалистом».

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» был дан 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.