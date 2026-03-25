В Чувашии стартует программа «СВОй бизнес»

Федеральная программа предназначена для участников специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или развить собственное дело. Реализуется с 20 по 24 апреля в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Её организаторами

выступают Корпорация МСП, «Опора России», партия «Единая Россия», Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в партнерстве с Банком ПСБ и центром «Мой бизнес».

Проект является продолжением системной работы правительства региона по возвращению защитников в гражданскую жизнь. Участниками могут стать ветераны специальной военной операции, окончившие службу более 6 месяцев назад, совершеннолетние члены их семей (супруги, родители, дети, братья и сёстры). За 5 дней интенсивного обучения слушатели освоят основы предпринимательства, познакомятся с доступными мерами государственной поддержки. Итогом станет разработка и защита собственного бизнес-плана. Подать заявку можно через цифровую платформу Мсп.рф.



