Многодетные семьи не будут лишаться единственных автомобилей и земельных участков

Перечень имущества, неприкосновенного для взыскания по исполнительным документам, будет расширен за счет собственности многодетных семей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Нельзя будет забирать за долги землю, которая была бесплатно предоставлена многодетной семье федеральными или местными властями. Однако если семья купила землю самостоятельно, даже используя льготные программы, то новый закон его защищать от изъятия не будет. Еще одно исключение — если земельный участок является предметом ипотеки. Его тоже смогут забрать.

Еще один важный нюанс: защита привязана к тому, кто является должником. Если участок предоставлен одному из супругов, а исполнительное производство возбуждено в отношении другого, взыскивать землю можно.

Вторая категория неприкосновенной собственности — единственный автомобиль, принадлежащий члену многодетной семьи. Однако если у семьи два автомобиля, один из которых оформлен на должника, взыскание на него возможно.

