В Чувашии стартует приемная кампания в первые классы

Вопросы ее проведения обсудили в Доме Правительства. В этом году для удобства родителей официальный старт записи будущих первоклассников назначен на выходной день — субботу, 28 марта.

Приём заявлений традиционно пройдет в два этапа. Первый — с 28 марта по 30 июня для тех, кто идёт в школу по месту жительства или имеет льготы. Второй этап стартует 6 июля и завершится 5 сентября. В этот период документы можно подать в любую школу при наличии свободных мест без учета территориальной привязки.

Можно выбрать любой удобный формат обращения: через портал «Госуслуги», лично прийти в школу, в МФЦ или отправить документы заказным письмом.

Для удобства родителей запущен чат-бот «Моё образование Чувашия» в мессенджере MAX. Сервис позволяет записать ребёнка в первый класс, а также получить консультацию по порядку подачи заявления, перечню документов, закреплению школ за территориями и условиям предоставления льгот.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.