С апреля социальные пенсии 27 тысяч жителей Чувашии вырастут на 6,8%

С 1 апреля Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике проведет индексацию социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения. Мера затронет более 27 тысяч жителей региона. Повышенные выплаты будут перечислены автоматически, согласно стандартному графику доставки — подавать заявления гражданам не нужно.

Социальная пенсия назначается гражданам вне зависимости от страхового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов. К числу получателей относятся:

лица, достигшие установленного пенсионного возраста;

люди с инвалидностью;

граждане, потерявшие кормильца.

Уровень индексации утвержден на основе роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и составит 6,8%. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 945 рублей, достигнув 14,8 тысячи рублей.

Для отдельных категорий граждан размер выплат после индексации составит:

Дети-инвалиды — в среднем 22,6 тыс. рублей.

Инвалиды с детства I группы — в среднем 24,1 тыс. рублей.

Важно отметить, что фактическая прибавка у каждого получателя будет индивидуальна и зависит от текущего размера пенсии.

Повышение также ждет ряд категорий граждан, получающих пенсии по государственному обеспечению. Среди них:

участники Великой Отечественной войны;

граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

военнослужащие, проходившие службу по призыву;

граждане, пострадавшие от радиационного воздействия;

летчики-испытатели и другие категории пенсионеров.

С 1 апреля увеличивается размер ежемесячной компенсационной выплаты по уходу. Она назначается гражданам, ухаживающим за людьми старше 80 лет, а также за инвалидами I группы. Размер выплаты вырастет до 1,5 тысячи рублей. Как и в случае с индексацией пенсий, доплата оформляется Отделением СФР в беззаявительном режиме.

