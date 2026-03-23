В Чебоксарах пройдет день открытых дверей для юных пациентов у офтальмологов

28 марта Республиканская клиническая офтальмологическая больница проведет День открытых дверей для детей. Маленькие пациенты смогут бесплатно пройти обследование зрения и получить консультации специалистов.

В рамках акции врачи проведут диагностику, при необходимости назначат лечение и дадут рекомендации по профилактике заболеваний глаз. Родителям расскажут о правильной нагрузке на зрение, режиме дня и других важных аспектах сохранения здоровья детей.

Мероприятие направлено на раннее выявление нарушений зрения и формирование внимательного отношения к здоровью глаз с детства.

Прием пройдет по адресу: Чебоксары, ул. Ашмарина, 85. Участие возможно по предварительной записи. Для посещения необходимо иметь документы.

