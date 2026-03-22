Сдать декларацию о доходах удобнее в электронном виде

Продолжается декларационная кампания по доходам, полученным физическими лицами в 2025 году. С начала текущего года в Чувашии представлено 57 тысяч деклараций, из них почти 97 % в электронном виде без посещения гражданами налоговых органов.

Направить декларацию по форме 3-НДФЛ можно дистанционно, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, мобильным приложением «Налоги ФЛ» или порталом государственных услуг.



Наиболее удобным способом подачи декларации является сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или его мобильная версия – приложение «Налоги ФЛ».

Сервис позволяет заполнить и направить декларацию в режиме онлайн. Процесс во многом автоматизирован, так как большая часть информации уже содержится в сервисе (персональные и контактные данные, информация об объектах собственности, сведения о доходах и др.). Здесь же пользователи могут оплатить исчисленный НДФЛ, пополнив свой единый налоговый счет.



У физических лиц имеется возможность самостоятельно подготовить и направить в налоговые органы декларацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики. Данная услуга предоставляется на компьютерах свободного доступа в секторе пользовательского сопровождения либо в секторе информирования и ожидания МФЦ. Для удобства налогоплательщиков в МФЦ организована работа выездных мобильных налоговых офисов по вопросам декларирования.



Если гражданин захочет представить декларацию на бумаге, то это можно сделать также в любом МФЦ республики.



Исполнить обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ следует не позднее 30 апреля 2026 года. Данный срок не распространяется на налоговые вычеты, заявить которые можно в течение всего года.

Управление ФНС по Чувашии.