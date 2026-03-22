Очередная партия охотничьего оружия передана для нужд СВО

В Управлении Росгвардии по Чувашской Республике состоялась очередная передача охотничьего длинноствольного оружия в воинскую часть Министерства обороны Российской Федерации для использования в зоне проведения специальной военной операции в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Для отправки на передовую в этот раз было отобрано 50 единиц гладкоствольного охотничьего оружия 12-го калибра из числа изъятого и конфискованного по разным основаниям, а также из числа добровольно сданного оружия.



Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии продолжают помогать гражданам, изъявившим желание добровольно пожертвовать принадлежащее им охотничье оружие и патроны к нему в пользу ВС России. Для этого необходимо обратиться в подразделение, там помогут в оформлении необходимой документации и организуют передачу сданного оружия и патронов в воинские части.



Управление Росгвардии по Чувашии.