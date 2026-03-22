Для тренировки ума нужна двигательная активность

Доктор медицинских наук, профессор, директор Фонда содействия когнитивному развитию и нейрореабилитации, лауреат Государственной премии Президента Российской Федерации

Владимир Касаткин развеял популярный миф о том, что для тренировки ума достаточно учить стихи

или разгадывать кроссворды.

Профессор объяснил, что мозг эволюционно создан не для этого, а для обеспечения жизни — движения, ориентации в пространстве и быстрого реагирования. По его словам, когнитивные функции — память, внимание, мышление и переключаемость — являются фундаментом, на котором строятся все интеллектуальные и профессиональные навыки, и укреплять этот фундамент необходимо через правильную двигательную активность.



Владимир Касаткин рассказал о триединой структуре мозга: рептильном мозге (мозжечок), отвечающем за автоматизмы и координацию; лимбическом мозге, или «мозге Пантеры», который выстраивает поведенческие дорожки; неокортексе, отвечающем за анализ и долгосрочное планирование. Нарушение связи между этими отделами, в частности, ригидность позвоночника и мышечный зажим, ведет не только к физической скованности, но и к психической — появлению страха нового и снижению гибкости мышления.



Профессор поделился простыми и доступными упражнениями для ежедневной тренировки, которые напрямую влияют на работу мозга: «Начинать нужно с самого простого — с баланса и координации. Сядьте по-турецки или на стул с прямой спиной и делайте наклоны вперед, назад, в стороны. Считайте до четырех при наклоне и фиксируйте положение. Когда освоите, делайте то же самое стоя, потом с закрытыми глазами. Это сразу включает глубокие структуры мозга».



Вторым важнейшим элементом профессор назвал тренировку чувства ритма: «Скачайте метроном на телефон. Начинайте стучать в такт, постепенно наращивая темп от 80 до 250 ударов в минуту. Потом усложняйте: делайте попеременно кулак-ладонь, кулак-ребро, добавляйте движения ногами. Когда вы синхронизируете ритм, вы «разгоняете» скорость обработки информации мозгом».



Третье и самое сложное направление — так называемые двойные задачи, когда к движению добавляется умственная нагрузка. «Самое эффективное — заставить мозг делать два дела одновременно. Например, прыгать по нарисованным стрелкам и называть противоположное направление. Или отстукивать сложный ритм и одновременно считать. Это учит разные отделы мозга работать слаженно и быстро», – рассказал Касаткин.



Профессор подчеркнул, что такие тренировки укрепляют взаимодействие между древними и новыми структурами мозга, улучшают рабочую память, возвращают креативность и снижают риск депрессии.

По информации РО «Знание».