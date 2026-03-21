Ситуация с пастереллёзом под контролем

В Чувашии продолжаются планомерные мероприятия по ликвидации очага пастереллеза,

выявленного на территории Батыревского муниципального округа. Вице-премьер – министр

сельского хозяйства республики Андрей Макушев подтвердил, что эпизоотическая ситуация

находится под жестким контролем правительства.

Карантин был введен распоряжением Госветслужбы Чувашии 10 марта 2026 года в ЗАО «Батыревский». Диагноз у КРС подтвержден методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в республиканской ветлаборатории.



Комментируя ситацию, Андрей Макушев отметил, что специлистам удалось в кратчайшие сроки установить этиологию заболевания и четко определить границы очага. В настоящее время эпизоотический очаг купирован. На его территории в полном объеме реализуются все мероприятия, предписанные ветеринарными правилами. Угрозы массового распространения инфекции за пределы хозяйства нет. Ключевая задача на текущий момент — недопущение дальнейшего распространения возбудителя.



Для координации действий в регионе функционирует оперативный штаб. В его состав вошли представители Государственной ветеринарной службы Чувашии, Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, а также Роспотребнадзора и правоохранительных органов.



«Усилия штаба направлены на два ключевых направления. Первое — недопущение выхода заболевания за пределы очага. Второе — широкомасштабная разъяснительная работа с населением и руководителями хозяйств в сложившихся условиях», — пояснил Андрей Макушев.

Особое внимание, по словам главы Минсельхоза, сейчас уделяется владельцам личных подсобных хозяйств и руководителям сельхозорганизаций. С ними проводится профилактическая работа, разъясняются требования ветеринарных правил.



Источник: Минсельхоз Чувашии.