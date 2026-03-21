Принцип «построил – оформи» в действии

В марте исполнился год с даты вступления в силу принципа регистрации недвижимости «построил — оформи» (Федеральный закон № 487-ФЗ).

Сейчас эксплуатировать новые здания и сооружения можно только после того, как объект будет поставлен на кадастровый учет, а права на него — зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Без этого объект нельзя подключать к коммуникациям.



«Ситуация с недооформленными объектами недвижимости постепенно меняется. Введение принципа «построил — оформи» делает регистрацию прав обязанностью каждого владельца недвижимости. Поэтому тем, кто эксплуатирует здания без оформленных прав, стоит поторопиться.

Лучше уже сейчас заказать кадастровые работы и обратиться за оформлением прав в Росреестр, чем дождаться штрафных санкций. В скором времени введут поправки в Кодекс об административных правонарушениях и тогда за незарегистрированные объекты могут оштрафовать», — разъясняет руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Строительство или реконструкция здания или сооружения считаются завершенными со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, если для строительства и реконструкции таких объектов требуется получение разрешения на строительство, или со дня получения уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.



Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления о соответствии построенного объекта требованиям законодательства необходимо обратиться в орган местного самоуправления. Специалисты сами направят документы в Росреестр для постановки созданного объекта на кадастровый учет и регистрации прав на него. Самостоятельно гражданам обращаться в Росреестр не нужно. Если для строительства объекта получение разрешительно-уведомительных документов не требуется, то для его эксплуатации владелец объекта должен сам обратиться за осуществлением государственного кадастрового учета и регистрации прав на такой объект.



Если объект недвижимости не оформлен в соответствии с законодательством, его строительство считается незавершенным и он не может эксплуатироваться. Для объектов, построенных до вступления закона в силу, ограничений не предусмотрено, но оформление документов потребуется, если владелец захочет продать объект или подключить его к инженерным сетям.

Если физическое или юридическое лицо не зарегистрировало право на дом, здание или сооружение, то формально оно не является его собственником. Проблемы возникнут, например, при имущественном споре или чрезвычайной ситуации. В таких ситуациях доказывать, что дом или строение принадлежит конкретному лицу, придется в суде.



