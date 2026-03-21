Преимущества цифрового удостоверения для многодетных семей

Отделение Соцфонда России по Чувашии предоставляет многодетным семьям пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение многодетным мамам страховой пенсии по старости. Семьи с тремя и более детьми пользуются правом на льготы регионального и федерального значения, среди которых: оплачиваемый отпуск мамы вне очереди, налоговые льготы, а также бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей России.

В Чувашии проживают 23,3 тысячи многодетных семей. Цифровое удостоверение в МАХ как полноправная замена бумажного документа дает им возможность подтверждать статус и право на получение льготы. В цифровом коде МАХ ID зашифрованы данные о составе многодетной семьи и сроке действия удостоверения. Члены многодетной семьи могут использовать его для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев, льготного проезда и оформления социальных услуг.



Цифровой ID – это защищенный электронный документ, который создается пользователем в приложении MAX. Он всегда под рукой в телефоне, не нужно носить бумажные документы или пластиковые карты. Для оформления электронного удостоверения необходимо предварительно скачать и авторизоваться в приложении «Госуслуги» и мессенджере МАХ (или обновить приложения до последней версии).



Чтобы воспользоваться правом на льготы с помощью QR-кода, необходимо оформить цифровое удостоверение: зайти в раздел «Семья и дети», запросить «Статус многодетной семьи», подтвердить согласие на получение данных. Далее открыть свой профиль в MAX, выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать». После возврата в приложение MAX автоматически загрузит цифровое удостоверение с портала госуслуг.



Цифровое удостоверение в МАХ упрощает работу на «Госуслугах», позволяет быстро и эффективно заполнить данные и заверить документы цифровой подписью. Цифровой ID снижает риск мошенничества. Профиль надежно защищен, никто не может воспользоваться чужими льготами, так как цифровой код подтверждается биометрией.



Специалисты клиентских служб отделения консультируют граждан по вопросам настройки цифрового удостоверения в мессенджере MAX. Обратившись к ним, можно получить пошаговую инструкцию и практическую помощь в созданию цифрового ID.



Отделение СФР по Чувашии.