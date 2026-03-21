Значение рыбы в питании детей

Все мы знаем, как важно обеспечить ребенка качественной, сбалансированной и полезной едой. В рацион питания должна непременно входить рыба, не менее 2-3 раз в неделю. Среднесуточная норма потребления рыбы для детей 7-18 лет составляет в среднем 60-80 граммов.

Но что делать, если ребенок отказывается есть такой уникальный продукт? Попробуйте готовить ее разными способами. Рыба хорошо измельчается в фарш и благодаря этому ее можно включать в рацион в виде пельменей, фрикаделек, рулетов, пирогов и многого другого. Также можно из филе рыбы сделать суп-пюре с добавлением полезных овощей или бульон на рыбной основе. Подача рыбы является важной составляющей для детей — попробуйте украсить ваше блюдо или сделать интересную форму, например, с помощью фигурных форм сделать котлеты.



Для детей помладше можно использовать нежирную рыбу (треска, хек). Для детей постарше рекомендовано выбирать рыбу, богатую жирными кислотами (лосось, сардины).



Выбирайте только свежую рыбу, без посторонних запахов. Перед приготовлением обязательно промойте ее под проточной водой и удалите все внутренности. Рекомендовано рыбу готовить на пару, варить или запекать — так она сохраняет все свои полезные свойства и безопасна для детей. Перед подачей блюда необходимо тщательно проверить на наличие костей.



Давайте рыбу ребенку с раннего возраста в виде пюре или с добавлением круп и овощей, постепенно вводя в рацион. Это снизит риск развития аллергии в будущем.

Источник: Роспотребнадзор.