Документом о постановке на налоговый учет стала выписка

С 1 января 2026 года упразднено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Для физических лиц подтверждает постановку на учет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу.

Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.



Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Узнать свой ИНН и получить выписку можно на сайте ФНС России, воспользовавшись сервисом «Сведения об ИНН физического лица». Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа.



Для первичного получения выписки из реестра налогоплательщиков нужно обратиться в налоговый орган с заявлением о постановке на учет в налоговом органе, приложив документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту жительства или месту пребывания (при отсутствии места жительства). Заявление можно подать лично, обратившись в налоговую инспекцию или МФЦ, а также направить по почте заказным письмом, но в этом случае необходимо приложить заверенные в установленном порядке копии необходимых документов.



Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе также можно направить в инспекцию в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. Такое заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ». Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков также будет подписана электронной подписью налогового органа и размещена в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя госуслуг.



Если нужна выписка из реестра налогоплательщиков в отношении ребенка, то в дополнение к заявлению и паспорту родителя понадобятся свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства. Дети, достигшие 14 лет, могут обратиться за выпиской самостоятельно.

Управление ФНС по Чувашии.