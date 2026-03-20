В середине марта в Чебоксарах состоялись чемпионаты Чувашской Республики по быстрым шахматам и блицу. В них приняли участие и шумерлинские шахматисты — Светлана Трофимова, Александр Никифоров, Сергей Иовлев и Геннадий Стожаров, сообщают в сообществе шахматистов города Шумерли. И главная новость: наша Светлана Трофимова стала чемпионкой Чувашии по быстрым шахматам среди женщин. А ведь девушке еще не исполнилось и 16. И это здорово, что ей покорился взрослый чемпионат! Сами шахматисты тоже называют это выдающимся достижением, ведь взрослый чемпионат республики из шумерлинцев выигрывали лишь единицы и это было достаточно давно.

С. Трофимова — воспитанница шахматной секции «Пегас» Дворца детского и молодежного творчества. Шахматами она увлеклась с малых лет: азам игры ее научил папа, но уже с 6 лет ее отправили в секцию, и девочка начала заниматься под руководством тренера Сергея Андреевича Иовлева.



Девочке очень нравилось тщательно продумывать все шаги, и успехи не заставили ждать долго. Первая запомнившаяся победа состоялась в Красных Четаях – на выездных соревнованиях ученица начальных классов заняла первое место в своей возрастной категории. Это простимулировало ее активнее двигаться дальше.



На сегодняшний день занятия в секции проходят два раза в неделю, но Светлана активно занимается и самостоятельно: читает обучающие книги, наблюдает за известными шахматистами, смотрит их партии. Примером для подражания для нее является чемпион мира Магнус Карлсен.

В числе запомнившихся Светлане соревнований — «Шоколадный кубок», проходивший в Чебоксарах летом 2024 года. Это этап Кубка России по шахматам среди детей различных возрастных категорий. «Это было моё первое всероссийское соревнование по классическим шахматам. Я проживала там целую неделю и с удовольствием играла», — вспоминает Светлана.

Недавняя победа С. Трофимовой на взрослом чемпионате республики в ее жизни пока самая главная. Как отмечает девушка, соперники были сильные и демонстрировали высокий уровень мастерства. В целом игры продолжались порядка 5 часов, а это достаточно большая нагрузка, которая еще сопровождается и волнением. Перед последней, решающей партией помогли и настраивающие слова тренера, чтобы она не волновалась и играла как на тренировке.



С. Трофимова проявляет себя не только в шахматах, но и отлично учится в школе. Она считает, что в этом помогает и игра в шахматы, которая развивает память и логическое мышление. Сейчас девушка обучается в 9 классе школы № 3, готовится к ОГЭ и планирует продолжить обучение в 10 классе. Школьница является участницей муниципальных олимпиад по математике, литературе и искусству, а по искусству она также принимала участие и в республиканском этапе.

«Светлана очень ответственная и добросовестная. О чём бы ее ни попросили, она всегда обязательно поможет. Помимо шахмат, девушка активно участвует в жизни школы. В общем, успевает и тут, и там», — охарактеризовала свою ученицу классный руководитель Наталья Александровна Мотова.

Татьяна Александрова.